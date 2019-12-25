Количество инфицированных коронавирусом в Мире перевалило за 4,5 миллиона человек

За сутки коронавирус выявили у 95 827 человек, скончались 5204.

В Мире количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 4,5 миллиона человек.

Роспотрепнадзор сообщил статистику по коронавирусу в мире. За сутки COVID-19 выявлен и 95 827 человек, таким образом, на планете с начала эпидемии коронавирусом заразились по официальным данным 4 521 486 человек.

Скончалось с начала эпидемии 303 226 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки умерло 5 204 человека, из них только 113 человек в России.

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