Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом

За сутки в России скончались 113 человек с подтвержденным COVID-19 в 22 регионах страны.

За истекшие сутки в России скончалось 113 человек от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России побит рекорд по летальным сходам пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в России скончалось 113 человек в 22 регионах:

Москва – 68

Московская область – 13

Санкт-Петербург - 5

Ставропольский край - 3

Нижегородская область - 3

Новосибирская область - 2

Республика Ингушетия - 2

Тульская область - 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Белгородская область - 1

Ивановская область - 1

Курская область - 1

Ленинградская область - 1

Республика Дагестан - 1

Пермский край - 1

Саратовская область - 1

Свердловская область - 1

Челябинская область - 1

Красноярский край - 1

Республика Бурятия - 1

Забайкальский край - 1

Еврейская автономная область - 1

Таким образом, в России за весь период скончались 2 418 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на утро 15 мая.

Фото: pixabay.com