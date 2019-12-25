Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом

За истекшие сутки в России скончалось 113 человек от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России побит рекорд по летальным сходам пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в России скончалось 113 человек в 22 регионах:
Москва – 68
Московская область – 13
Санкт-Петербург - 5
Ставропольский край - 3
Нижегородская область - 3
Новосибирская область - 2
Республика Ингушетия - 2
Тульская область - 2
Ханты-Мансийский АО - 2
Белгородская область - 1
Ивановская область - 1
Курская область - 1
Ленинградская область - 1
Республика Дагестан - 1
Пермский край - 1
Саратовская область - 1
Свердловская область - 1
Челябинская область - 1
Красноярский край - 1
Республика Бурятия - 1
Забайкальский край - 1
Еврейская автономная область - 1
Таким образом, в России за весь период скончались 2 418 человек с подтвержденным коронавирусом.
Сегодня ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на утро 15 мая.
Фото: pixabay.com
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