Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

По состоянию на утро 15 мая в России 262 843 (+10 598 за сутки) случаев инфицирования коронавирусом во всех субъектах страны.

За сутки коронавирус выявлен у 10 598 жителей России во всех регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил статистику по коронавирусу по состоянию на утро 15 мая. За истекшие сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 10 тысяч 598 человек. Из них 4 504 бессимптомных носителей вируса. В Москве число новых случаев третий день подряд меньше 5 тысяч, зато растет число зараженных по регионам страны.

По регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

1. Москва - 4748

2. Московская область - 945

3. Санкт-Петербург - 541

4. Нижегородская область - 307

5. Ямало-Ненецкий АО - 115

6. Саратовская область - 113

7. Тульская область - 105

8. Свердловская область - 104

9. Ивановская область - 101

10. Челябинская область - 100

11. Краснодарский край - 99

12. Калужская область - 98

13. Республика Дагестан - 97

14. Рязанская область - 95

15. Иркутская область - 95

16. Волгоградская область - 90

17. Республика Башкортостан - 90

18. Ростовская область - 89

19. Владимирская область - 88

20. Республика Бурятия - 88

21. Брянская область - 87

22. Ярославская область - 87

23. Республика Татарстан - 84

24. Тамбовская область - 83

25. Чувашская Республика - 83

26. Курская область - 80

27. Белгородская область - 79

28. Республика Северная Осетия - 72

29. Кабардино-Балкарская Республика - 71

30. Новосибирская область - 71

31. Ульяновская область - 69

32. Ленинградская область - 66

33. Орловская область - 65

34. Смоленская область - 61

35. Пензенская область - 61

36. Ставропольский край - 60

37. Мурманская область - 59

38. Самарская область - 56

39. Приморский край - 53

40. Хабаровский край - 52

41. Республика Калмыкия - 51

42. Астраханская область - 50

43. Пермский край - 50

44. Красноярский край - 48

45. Липецкая область - 47

46. Омская область - 47

47. Воронежская область - 46

48. Республика Марий Эл - 45

49. Тверская область - 44

50. Тюменская область - 39

51. Ханты-Мансийский АО - 39

52. Алтайский край - 38

53. Республика Ингушетия - 35

54. Республика Саха (Якутия) - 35

55. Калининградская область - 33

56. Архангельская область - 32

57. Республика Адыгея - 31

58. Оренбургская область - 30

59. Республика Мордовия - 27

60. Карачаево-Черкесская Республика - 26

61. Чеченская Республика - 26

62. Республика Тыва - 26

63. Республика Хакасия - 25

64. Забайкальский край - 22

65. Кировская область - 21

66. Костромская область - 19

67. Псковская область - 16

68. Республика Коми - 15

69. Вологодская область - 15

70. Новгородская область - 14

71. Кемеровская область - 14

72. Камчатский край - 14

73. Амурская область - 10

74. Томская область - 9

75. Курганская область - 8

76. Магаданская область - 8

77. Республика Карелия - 6

78. Удмуртская Республика - 6

79. Чукотский АО - 6

80. Республика Крым - 6

81. Еврейская АО - 4

82. г. Севастополь - 3

83. Ненецкий автономный округ - 2

84. Республика Алтай - 2

85. Сахалинская область – 1

Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус зафиксирован у 262 843 человек во всех субъектах страны. Из них выписаны по выздоровлению 58 226 человек, за сутки 4 696. Скончались за весь период 2 418, за сутки 113 человек.

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Фото: pixabay