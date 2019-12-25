Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки коронавирус выявлен у 10 598 жителей России во всех регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил статистику по коронавирусу по состоянию на утро 15 мая. За истекшие сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 10 тысяч 598 человек. Из них 4 504 бессимптомных носителей вируса. В Москве число новых случаев третий день подряд меньше 5 тысяч, зато растет число зараженных по регионам страны.
По регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:
1. Москва - 4748
2. Московская область - 945
3. Санкт-Петербург - 541
4. Нижегородская область - 307
5. Ямало-Ненецкий АО - 115
6. Саратовская область - 113
7. Тульская область - 105
8. Свердловская область - 104
9. Ивановская область - 101
10. Челябинская область - 100
11. Краснодарский край - 99
12. Калужская область - 98
13. Республика Дагестан - 97
14. Рязанская область - 95
15. Иркутская область - 95
16. Волгоградская область - 90
17. Республика Башкортостан - 90
18. Ростовская область - 89
19. Владимирская область - 88
20. Республика Бурятия - 88
21. Брянская область - 87
22. Ярославская область - 87
23. Республика Татарстан - 84
24. Тамбовская область - 83
25. Чувашская Республика - 83
26. Курская область - 80
27. Белгородская область - 79
28. Республика Северная Осетия - 72
29. Кабардино-Балкарская Республика - 71
30. Новосибирская область - 71
31. Ульяновская область - 69
32. Ленинградская область - 66
33. Орловская область - 65
34. Смоленская область - 61
35. Пензенская область - 61
36. Ставропольский край - 60
37. Мурманская область - 59
38. Самарская область - 56
39. Приморский край - 53
40. Хабаровский край - 52
41. Республика Калмыкия - 51
42. Астраханская область - 50
43. Пермский край - 50
44. Красноярский край - 48
45. Липецкая область - 47
46. Омская область - 47
47. Воронежская область - 46
48. Республика Марий Эл - 45
49. Тверская область - 44
50. Тюменская область - 39
51. Ханты-Мансийский АО - 39
52. Алтайский край - 38
53. Республика Ингушетия - 35
54. Республика Саха (Якутия) - 35
55. Калининградская область - 33
56. Архангельская область - 32
57. Республика Адыгея - 31
58. Оренбургская область - 30
59. Республика Мордовия - 27
60. Карачаево-Черкесская Республика - 26
61. Чеченская Республика - 26
62. Республика Тыва - 26
63. Республика Хакасия - 25
64. Забайкальский край - 22
65. Кировская область - 21
66. Костромская область - 19
67. Псковская область - 16
68. Республика Коми - 15
69. Вологодская область - 15
70. Новгородская область - 14
71. Кемеровская область - 14
72. Камчатский край - 14
73. Амурская область - 10
74. Томская область - 9
75. Курганская область - 8
76. Магаданская область - 8
77. Республика Карелия - 6
78. Удмуртская Республика - 6
79. Чукотский АО - 6
80. Республика Крым - 6
81. Еврейская АО - 4
82. г. Севастополь - 3
83. Ненецкий автономный округ - 2
84. Республика Алтай - 2
85. Сахалинская область – 1
Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус зафиксирован у 262 843 человек во всех субъектах страны. Из них выписаны по выздоровлению 58 226 человек, за сутки 4 696. Скончались за весь период 2 418, за сутки 113 человек.
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Фото: pixabay
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