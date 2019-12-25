В Костромской области за сутки выявили 19 человек с коронавирусом

В Костромской области за сутки коронавирус выявили еще у 19 жителей области.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 19 человек.
Кострома - 5 человек
Буй и Буйский район - 5 человек
Нерехта и Нерехтский район - 5 человек
Костромской район - 2 человека
Мантурово - 2 человека
Таким образом, в области с начала эпидемии 452 человека заразились коронавирусом. Выписаны по выздоровлению за весь период 171 пациентов (+26 за сутки), 7 человек скончались.
На утро 15 мая в регионе проходят лечение 274 человека, из них 226 проходят лечение амбулаторно на дому. 48 пациентов со среднетяжёлым или тяжёлым состоянием находятся в больнице, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.
Сегодня ранее: В Москве 68 пациентов с коронавирусом скончались за сутки.
Фото: Piter.TV
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