В Костромской области за сутки выявили 19 человек с коронавирусом

С начала эпидемии в Костромском регионе 452 случая коронавируса. Из них выздоровели 171 человек, 7 пациентов скончались.

В Костромской области за сутки коронавирус выявили еще у 19 жителей области.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 19 человек.

Кострома - 5 человек

Буй и Буйский район - 5 человек

Нерехта и Нерехтский район - 5 человек

Костромской район - 2 человека

Мантурово - 2 человека

Таким образом, в области с начала эпидемии 452 человека заразились коронавирусом. Выписаны по выздоровлению за весь период 171 пациентов (+26 за сутки), 7 человек скончались.

На утро 15 мая в регионе проходят лечение 274 человека, из них 226 проходят лечение амбулаторно на дому. 48 пациентов со среднетяжёлым или тяжёлым состоянием находятся в больнице, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: В Москве 68 пациентов с коронавирусом скончались за сутки.

Фото: Piter.TV