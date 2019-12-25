В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с COVID-19

Это самая большая цифра жертв коронавируса за сутки в столице.

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил о 68 летальных исходах пациентов с подтвержденным коронавирусом и тяжелой формой пневмонией. С начала эпидемии это самое большое количество человек, скончавшихся от осложнений вызванных COVID-19 за одни сутки.

Всего в столице скончались 1358 человек с диагностированным коронавирусом.

Ранее: В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

Фото:Piter.TV