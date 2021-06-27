Китайский ровер прислал видео и звуки с Марса

Он приземлился на "красную планету" 15 мая.

Национальное космическое управление Китая опубликовало видеозапись, сделанную в ходе миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе.

Ровер Zhurong приземлился 15 мая. В данном ролике можно увидеть момент раскрытия парашюта космического аппарата, а также его выезд на территорию "красной планеты" и пейзаж Марса. Снимки были получены с помощью беспроводной камеры, которая была установлена на поверхности.

По словам представителей Национального космического управления Китая, оборудование аппарата находится в хорошем рабочем состоянии. Сообщается, что ровер проехал по поверхности планеты на данный момент более 230 метров за 42 дня.

Ранее мы сообщали, что SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру.

Видео: Twitter/globaltimesnews