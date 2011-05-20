NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса

Разрешение панорамы — 2,6 миллиарда пикселей.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало панорамную фотографию в 360 градусов с Марса, которую сделал ровер Perseverance. Снимок можно посмотреть на ютьюбе NASA Jet Propulsion Laboratory.

На видео показаны сам аппарат, дрон Ingenuity и окружающая среда планеты. Также на видео можно услышать завывания марсианских ветров.

Панорама составлена из 992 фотографий. Ровер Perseverance сделал их в период с 15 по 26 апреля 20021 года.

Ранее стало известно, что российские ученые исследуют практики тибетских монахов, которые помогут с полетами на Марс.

Видео: YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory