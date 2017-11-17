Ученые исследуют практики тибетских монахов, которые помогут с полетами на Марс

Речь идет про перевод человеческого тела в полулетаргическое состояние.

Ученые из России стали исследовать практики тибетских монахов, чтобы получить полезную информацию, которая может пригодиться для дальних космических полетов. Речь идет о методе, которые переводит тело человека в полулетаргическое состяние – анабиоз. Исследования проводят специалисты из Института мозга Бехтерева и Института перспективных исследований мозга МГУ.

В этом состоянии мозг человека не реагирует на внешние раздражители. Монахи через несколько недель после такого "сна" возаращаются к обычной жизни. Сообщается, что все исследования проводятся с одобрения Далай-ламы.

Это явление известно как "тукдам", или "посмертная медитация". В этот момент человек считается клинически мертвым, но при этом признаков разложения нет. В таком состоянии монах может находиться в течение нескольких дней или даже недель.

Профессор, ведущий специалист по планированию дальних космических путешествий из Российского института биомедицинских проблем Юрий Бубеев считает, что данная методика может иметь решающее значение для успешного полета на Марс. Рассматриваются для дальних полетов также охлаждение организма космонавтов ксенонм, криосон и некоторые другие методы.

Изучаются многие методы, которые могут помочь людям осуществить свою мечту – достичь Марса с наименьшими потерями для организма. Один из таких методов, который сейчас рассматривается нами и НАСА, спячка. Так космонавты будут меньше уставать друг от друга, не будет межличностных конфликтов, - сказал ученый.

С тибетскими монахами российские ученые работают с 2017 года.

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