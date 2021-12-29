Ученые предложили вводить астронавтов в спячку во время полета на Марс

Это поможет сэкономить вес на еде и системах жизнеобеспечения.

В Европейском космическом агентстве изложили стратегию гибернации в дальних космических миссиях. Это поможет во время длительных полетах сэкономить вес на еде, а также системах жизнеобеспечения. Статья была опубликована в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Спяка, или гибернация отличаются от анабиоза. Так, анабиоз – временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме. Спячка же является более мягким замедлением метаболизма. Он помогает пережить неблагоприятные периоды многим организмам.

Ученые из Мюнхенского университета отметили, что согласно их расчетам, на каждого астронавта во время двухлетнего полета к Марсу должно приходиться по 30 кг полезной нагрузки в день. Это не учитывая защиту от радиации и вещей для снятия стресса.

Таким образом, при сокращении метаболизма астронавтов на 25% можно будет уменьшить как размер жилья, так и количество припасов.

По мнению ученых, для разработки человеческой гибернации можно взять за основу спячку медведей, поскольку в ходе нее их температура тела снижается лишь на несколько градусов. Предполагается, что в такое состояние астронавтов можно будет поместить с помощью медикаментов, которые еще нужно будет создать.

Ранее мы писали, что ученые нашли микропластик в Альпах на высоте более 3 тыс. метров.

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