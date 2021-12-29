В Германии создали очки, которые помогают слепым ориентироваться в пространстве

Они могут видеть помещение перед собой в инфракрасном диапазоне.

Ученые из Технического университета Мюнхена создали очки, позволяющие слепым людям ориентироваться в пространстве при помощи инфракрасного диапазона. Об этом пишет Futurism.

Очки анализируют пространство с помощью сенсоров и могут направлять людей со слабым зрением, то есть помещение они могут видеть в инфракрасном диапазоне.

Напечатано устройство, которое похоже на очки, было на 3D-принтере. В аппарат встроены камеры для захвата стереоскопического изображения, картинка передается на небольшой компьютер. А на руке у человека находится специальная манжета с 25 проводами. Они указывают пациенту правильное направление.

Испытуемые смогли во время испытаний успешно пройти полосу препятствий. Улучшенные результаты они показали после трех прогонов.

Ранее ученые выяснил, какие изображения лучше запоминает человек.

Фото: pixabay