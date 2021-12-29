Ученые выяснил, какие изображения лучше запоминает человек

В исследовании приняли участие 182 человека.

Ученые из Университета Бар-Илан в Израиле провели исследование и пришли к выводу, что крупные изображения запоминаются лучше, чем маленькие. Статья была опубликована в журнале PNAS.

В исследовании приняли участие 182 человека, которым было от 18 до 40 лет. Им показывали изображения разного размера и четкости. Оказалось, что крупные размытые изображения испытуемые запоминали в 1,5 раза чаще по сравнению с маленькими и четкими. При этом детали на двух изображениях не менялись.

Планируется такой же опыт провести и среди пожилых людей. Предполагается, что работа будет расширена и на динамические изображений, а также на видео в смартфонах.

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