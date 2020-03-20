В Германии ученые заставили головастиков дышать кислородом при помощи водорослей

Для этого в сердца головастиков ввели зеленые водоросли.

Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана провели эксперимент. Они снабдили головастиков кислородом при помощи водорослей. Об этом сообщает Science Daily.

Так, рамках исследования, ученые ввели в сердца головастиков зеленые водоросли. Водоросли постепенно распределились по кровеносным сосудам, а затем достигли мозга. Затем исследователи поместили голову головастика в кислородную ванную в различными питательными веществами. Эти вещества необходимы для функционирования клеток.

После того, как кислород из ванны убрали, нервные волокна замерли, но через время активность свою возобновили. Отмечается тот факт, что водоросли производят большой объем кислорода.

"Водоросли на самом деле производили столько кислорода, что они могли бы оживить нервные клетки, если хотите", — отметил старший автор Ханс Страка из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

Ученые отмечают, что эти данные помогут специалистам, которые работают с изолированными тканями или органоидами.

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