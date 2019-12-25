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Немецкий вирусолог отложил возвращение футбола до 2021 года
Сегодня, 16:17
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arteliseev

Немецкий вирусолог отложил возвращение футбола до 2021 года

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Он считает, что футбол сильно влияет на динамику распространения коронавируса.

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит поделился мнением о том, как долго может затянуться пауза в мировом футболе в связи с пандемией коронавируса.

"Я твердо уверен в том, что возвращение футбола возможно только в следующем году. Закончить нынешний сезон во всех турнирах нереально. Мы видим, какова сейчас ситуация в Европе и что может ждать нас впереди. Футбол очень сильно влияет на динамику распространения инфекции" - цитирует Шмидт-Шанасита немецкий портал Sportbuzzer.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса приостановлены большинство европейских чемпионатов и еврокубки. Также официально перенесли розыгрыш Евро-2020 на следующий год.

Ранее стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом.

Фото: VK / @championsleague

Теги: коронавирус, немецкие ученые
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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