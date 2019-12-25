Форвард "Милана" Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

Помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу!

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович выложил пост в Instagram, в котором объявил запуске на платформе Gofundme сбор миллиона евро на борьбу с эпидемией коронавируса. Сам футболист пожертвовал сто тысяч, назвав компанию Kick the Virus away!

"Италия всегда давала мне очень многое. Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые работают каждый день, чтобы спасти наши жизни. И сегодня это мы поддерживаем их. Помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу" – сказал Ибрагимович.

Напомним, что в Италии зафиксированы самые высокие показатели среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом - более 30 тысяч человек. Сезон в Серии А был приостановлен на неопределенный срок. Летом в столице Италии, Риме, должны были пройти матчи Евро-2020.

Ранее стало известно, что полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заболел коронавирусом.

Фото: Twitter / @ibra_official