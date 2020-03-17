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Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заболел коронавирусом

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Французский игрок находится в добровольной изоляции.

Как сообщил официальный сайт туринского "Ювентуса", французский полузащитник Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист находится в добровольной изоляции с 11 марта, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции. Матюиди стал вторым игроком "Ювентуса", заболевшим коронавирусом. Первым, у кого обнаружили COVID-19, стал итальянский защитник Даниэле Ругани.

Ранее мы писали о том, кто еще из знаменитостей сдал положительный тест на коронавирус.

Видео: YouTube / Juventus

Теги: блез матюиди, коронавирус, серия а, фк ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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