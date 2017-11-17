"Марсианский город" скоро будет построен в Дубаи

В сети появилось видео проекта марсианского города.

Земляне вовсю готовятся к полету и колонизации нашего красного соседа Марса. Так в Дубаи планируется построить "марсианский город".

Судя по видео, которые появились в интернете, марсианский город походит на огромный парк развлечений. Но город планируется строить вовсе не для развлечений. Mars Scientific City будет построен для научных целей. Под огромными куполами города будут работать ученые со всего мира, специализирующиеся на изучении Марса и ведущие разработки по колонизации планеты.

Город будет занимать 170 тысяч квадратных километров. Стоимость проекта около 135 миллионов долларов США. Проектировщики уверяют, что город будет построен через 2, 5 года.

Видео: YouTube/TRENDING RAINBOW