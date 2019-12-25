SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру

Уже было развернуто около 1,8 тыс. спутников.

Компания Илона Маска SpaceX к сентябрю этого года планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру. Сделают это с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на президента корпорации Гвинн Шотвелл.

Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов, - сказала она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

По ее словам, всего планируется развернуть около 12 тыс. спутников. Их стоимость составит 10 млрд долларов. Ранее Илон Маск сообщал, что на подключение к этой сети было получено уже около 500 тыс. заказов.

Напомним, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ назвал скорый полет Марс абсурдом. Он отметил, что это всего лишь удачный пиар-ход маркетологов.

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