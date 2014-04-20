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Китайский истребитель пятого поколения станет кошмаром США
Сегодня, 9:37
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lesjasap

Китайский истребитель пятого поколения станет кошмаром США

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Названы преимущества новой версии J-20.

Китайский истребитель пятого поколения станет кошмаром США. Об этом сообщили журналисты в издании South China Morning Post со ссылкой на источник из Ordnance Industry Science Technology. Разработчики боевого самолета объяснили, что версия J-20 для двух пилотов будет оснащена мощной версией комплекса радиоэлектронной борьбы. Эта система получит возможность управления беспилотными аппаратами, находящимися в ведомом состоянии.

В статье говорится о том, что БПЛА Китая могут быть приманками для американской  авиации и самолетов-невидимок. Дроны способны также собирать разведывательную информацию и атаковать системы ПВО. Такая тактика даст Пекину преимущества в рамках операции по завоеванию воздушного пространства.

Авторы South China Morning Post напомнили, что через два года истребители J-20 начнут получать отечественные двигатели вместо российских агрегатов.

Власти Китая пообещали поддержать РФ на фоне ужесточения западных санкций.

Фото: Pixabay.com

Теги: j-20, ordnance industry science technology, south china morning post, истребитель, китай, рэб
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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