Власти Китая пообещали поддержать РФ на фоне ужесточения западных санкций

Также они выразили надежду в налаживании конструктивного диалога между Россией и США.

Власти Китая заявили о поддержке России на фоне ужесточения санкций Запада. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По его словам, Китай является противником односторонних санкций. Вэнбинь заявил, что Пекин и Москва заявили о поддержке друг друга в вопросах защиты государственного суверенитета.

Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку. Ван Вэнбинь, официальный представитель МИД Китая

Также, по его словам, власти КНР надеются, что США и РФ достигнут конструктивного политического диалога, а также разберутся со всеми разногласиями.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата.

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