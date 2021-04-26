У российско-китайской границы тигр напал на женщину

Хищник был пойман специалистами, осмотрен ветеринарами и отпущен на волю.

Амурский тигр зашел на территорию Приморского края из Китая, напал на преследовавшую его машину и сбил с ног перегородившую ему путь женщину. Об этом сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр".

В опубликованном в Telegram ролике видно, что тигр преследует автомобиль, он убегает от нее, а затем сталкивается с женщиной и продолжает свой путь. В Центре отметили, что в этом инциденте обошлось без жертв.

Люди на автомобиле зачем-то гонялись за тигром, провоцируя его на агрессию. Но животное проявило выдержку. Правда, зверь слегка помял автомобиль, "а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю. из сообщения пресс-службы Центра "Амурский тигр"

В пресс-службе отметили, что тигр не поддался на провокации и сам не был агрессивным. В настоящее время известно, что хищника поймали специалисты КНР, которые после ветеринарного осмотра планируют отпустить его обратно на свободу

Напомним, что амурский тигр занесен в международную Красную книгу.

Ранее жители Хабаровского края нашли на берегу речки сотни мертвых рыб и лягушек.

Видео: Telegram/Центр "Амурский тигр"