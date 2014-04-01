Под завалами может находиться один рабочий.

В Приморье обрушился рудник. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель экстренных служб по региону. Специалисты уточнили, что инцидент зафиксирован во время подрывных работ. Предположительно, под завалами находится один человек.

При проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне… Под завалами может находиться один человек. пресс-служба экстренного ведомства

На данный момент ГУ МЧС вывело на поверхность рудника более 20 горняков. Напомним, что за последнее время данное происшествие стало вторым на руднике, принадлежащем компании "Дальполиметалл". Ранее (17 марта) в результате обрушения на "Королевском" заблокированными были два сотрудника. Их спасали четыре часа.

В природном парке Якутии впервые заметили краснокнижного сокола-сапсана.

Фото: Pixabay.com

