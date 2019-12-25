В парке "Синяя" очевидице удалось снять птицу на видео.

В природном парке Якутии впервые заметили краснокнижного сокола-сапсана. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РС. Чиновники объяснили, что редкая птица замечена в парке "Синяя". Сотрудники учреждения заметили ее впервые.

В ведомстве пояснили, что сапсана увидела специалист из Горной инспекции государственного экологического надзора Сардана Кривошапкина. Ей удалось заснять полет сокола на видео. Женщина предположила, что птицу привлекли "обнаженные скалы", размещенные на территории парка, а также больше количество пищи в виде птиц среднего размера.

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Фото: Пресс-служба Минэкологии РС

