Минприроды изучит ситуацию с замором живности в регионе.

Жители Хабаровского края нашли на берегу речки сотни мертвых рыб и лягушек. Об этом рассказал представитель местного отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров журналистам "РИА Новостей". Известно, что инцидент зафиксирован в поселке Кукан. По информации от очевидцев, одновременно с гибелью живности наблюдается неприятный запах нефтепродуктов у владельцев колонок с водой, расположенных в частном секторе.

Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов. Будем разбираться, есть ли здесь человеческий фактор. Владимир Сидоров, представитель Всероссийского общества охраны природы по региону

Эксперт подчеркнул, что основной задачей специалистов будет определить, является ли замор рыбы и лягушек следствием человеческой деятельности. Он заметил, что природы часто встречаются в природе. К месту ЧП будет направлена лаборатория.

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Фото и видео: Вконтакте/Опасные новости