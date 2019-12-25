Ли Фэнцин напомнила, что в мире не зарегистрирован ни один случай заражения человека коронавирусом из-за пищи.

Китайский эксперт опроверг миф о передаче коронавируса через пищу. Об этом журналистам рассказала заведующая биологической лаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь. Она напомнила, что медики еще не зарегистрировали ни одного случая передачи COVID-19 через продукты питания.

Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены Ли Фэнцин, заведующая биолаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Китая

Эксперт пояснила, что заражение продуктов может происходить двумя способами. Пища загрязняется через упаковочный материал, на котором был вирус или человеком, который занимается переработкой продуктов питания. Ранее сведения о возможном заражении человека через продукты появилась из-за массовой вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина.

Развеян популярный миф о микроволновках.