При включенной СВЧ-печи следует отходить от нее на 1,5-2 метра.

Развеян популярный миф о микроволновках. Об этом в интервью для радио Sputnik заявил эколог-эксперт Антон Ястребцев. Глава лаборатории "Экология жизненного пространства" объяснил, что вреда от использования микроволновкой практически нет. Опасность сильно преувеличена потребителями.

Эксперт добавил, что СВЧ-печи не подвергают организм человека облучению. Такое заблуждение он назвал мифом. Ястребцев пояснил, что внутри микроволновки создается электромагнитное излучение высокой частоты, которое также никак не сказывается на пище или помещенной в СВЧ-печь посуде.

Специалист упомянул о том, что микроволновка действительно испускает слабое электромагнитное излучение. Этот процесс характерен для всех электрических приборов. При включенной СВЧ-печи следует отходить от нее на полтора или два метра.

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