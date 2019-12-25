Немецкий фотограф рассказал о магии россиян

Мужчина также развеял миф, что русские – угрюмый и необщительный народ.

Немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF заявил, что в России и россиянах есть какая-то магия.

По словам Херфорта, русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. "Семья для них важнее всего", - уверен фотограф.

Мужчина также развеял миф, что русские – угрюмый и необщительный народ. Франк Херфорт заявил, что на самом деле жители России очень веселые, открытые и гостеприимные.

"В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", - заключил Херфорт.

Отметим, что Франк Херфорт женат на русской женщине, в браке родилось двое детей. Недавно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой с помощью снимков, без слов обрисовал жизнь простых русских людей.

Ранее калифорнийский фотограф заснял "световое шоу" дельфинов.

Фото: pixabay.com