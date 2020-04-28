Калифорнийский фотограф заснял "световое шоу" дельфинов

Необычное зрелище у брегов США попало на запись видеокамеры.

Американский фотограф Патрик Койн заснял "световое шоу" дельфинов. Житель Калифорнии опубликовал ролик с событием, которое он описал как "одну из самых волшебных ночей в его жизни". Автор видео рассказал, что на протяжении нескольких часов наблюдал за движением небольшой стаи дельфинов около пляжа Ньюпорт.

Появились два дельфина, через несколько минут появились еще несколько и это было настоящим безумием. Я, честно говоря, все еще перевариваю это прокомментировал фотограф

Журналисты из издания Science Alert рассказали что завораживающее зрелище имеет научное обоснование. В прибрежных районах Калифорнии биолюминесценция вызывается за счет микроскопических организмов, которые получили название динофлагелляты. В Twitter-аккаунте эколог Ребекка Хельм рассказала о том, что водоросли "пугаются" из-за появления дельфинов. Растения реагируют на окружающую среды выбросами света. Такое поведение растений специалист назвала "маленькими светящимися приступами паники".

Печальное видео из Африки: В Кабо-Верде выбросились на берег и погибли 136 дельфинов.

Видео: YouTube/Patrickc_la