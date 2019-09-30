Печальное видео из Африки: В Кабо-Верде выбросились на берег и погибли 136 дельфинов

Люди пытались спасти дельфинов, но те снова выбрасывались на берег.

На западном побережье Африки выбросились на берег и погибли 136 дельфинов.

Трагедия произошла на пляже островного государства Кабо-Верде. Около 200 дельфинов выбросились на берег. Очевидцы пытались спасти дельфинов, оттаскивая их обратно в воду. Но дельфины вновь устремлялись на сушу. В результате спасти удалось немногих, 136 особи погибли на горячем песке.

Ученые до сих пор не могут прийти к единодушному мнению, почему дельфины выбрасываются на берег. По одной из версий, если вожак выбрасывается из-за болезни или ранения на берег, остальные следуют за ним, чтобы спасти. По другим версиям дельфины подплывают близко к берегу и не успевают уйти на глубину во время отлива. В некоторых случаях массовые "самоубийства" морские животные совершают вскоре после активного использования поблизости военных гидролокаторов.

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Фото: Рixabay

Видео: HUE