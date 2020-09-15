Китайский аналог "Морского старта" запустил спутники

Long March 11 стартовала с Желтого моря.

Китайский аналог российской платформы "Морской старт" запустил спутники в космос. По заявлению ТАСС, на орбиту Земли с акватории Желтого моря отправлена легкая ракета Long March 11. Журналисты сослались на местных представителей СМИ. По их данным, ракета-носитель вывела во внеземное пространство девять аппаратов. Их будут использовать для высокодетальной съемки поверхности Земли.

Напомним, что первый запуск Long March 11 со стартовой площадки в Желтом море состоялся в июне 2019 года. Тогда ракета-носитель отправила на орбиту планеты семь космических аппаратов. Среди них было устройство, которое прогнозирует возникновение тайфунов. Еще два - необходимы для обеспечения связи.

Китайская ракета-носитель CZ-11 вывела в космос девять спутников с морской платформы.

Видео: YouTube / 中国新闻网