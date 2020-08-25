Дмитрий Рогозин рассказал о планах по плавучей платформе.

Дмитрий Рогозин заявил, что кооперация по восстановлению "Морского старта" должна определиться на этой неделе. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" рассказал журналистам ТАСС на военно-техническом форуме "Армия-2020".

Государство готово протянуть руку. Я думаю, что это будет новая эксплуатирующая компания-оператор, создаваемая в рамках государственно-частного партнерства Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ранее 24 августа вице-премьер России Юрий Борисов заявил журналистам, что на восстановление плавучего космодрома "Морской старт" потребуется около 35 миллиардов рублей. Сейчас объект размещен в приморском порту Славянка. Новая эксплуатирующая компания должна будет взять на себя обязательства по дооборудованию пусковой платформы аппаратурой, которую сняли американцы. Также компания создаст береговую инфраструктуру.

"Энергия" и "Прогресс" начали работу над "Союзом-6".

Видео: YT / РоскосмосТВ