"Морской старт" продадут государству

Вероятным покупателей актива S7 станет "Росатом".

"Морской старт" (Odyssey) продадут государству. Об этом журналистам ТАСС рассказали собственные источники, знакомые с ситуацией в российской авиакомпании S7. Плавучий космодром "Морской старт" будет реализован фирмой из-за отсутствия финансирования на данный проект. Руководство S7 приняло решение об избавлении от непрофильных активов. Наиболее вероятным покупателем платформы считается "Росатом".

Стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая источник ТАСС

Источник ТАСС отметил, что с учетом материального положения компании S7 у нее нет свободных средств на развитие проекта. "Морской старт" необходимо модернизировать. Специалист заметил, что создавать береговую инфраструктуру придется с нуля.

В "Росатоме" и S7 не прокомментировали данную информацию.

Судно "Морской старт" прибыло из США в Приморье.

Видео: Youtube/ планета Земля