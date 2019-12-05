Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию

Космодром разместят недалеко от Северной Кореи.

Госдепартамент США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании S7, которая владеет объектом.

Ранее стало известно, что "МС" заберут из порта Лонг-Бич на Дальний Восток. Предполагалось, что для размещения выберут порт в Большом Камне под Владивостоком. Сейчас выяснилось, что космодром будет дислоцироваться в 80 км от границы с Северной Кореей. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка. В S7 пояснили, что объект после транспортировки временно будет находиться на судоремонтном заводе.

Для проведения будущих запусков в космос платформа "Морской старт" будет выходить в экваториальный район Тихого океана.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях.

Видео: YouTube/Rocket Rundown