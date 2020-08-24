"Энергия" и "Прогресс" начали работу над "Союзом-6"

Летные тесты ракеты запланированы на 2025 год.

Ракетно-космический центр "Прогресс" и ракетно-космическая корпорация "Энергия" начали работу над "Союзом-6". Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе компаний-разработчиков новой ракеты-носителя. В ближайшее время определится внешний облик ракеты. Эскизное проектирование запланировано по итогам изучения "Роскосмосом" отчета по комплексу.

На данный момент известно, что ракета будет создаваться на основе "Союза-5". Летные испытания "Союза-6" запланированы на 2025 год. Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил о том, что новая ракета может получить название "Амур". Ее испытательной площадкой станет космодром Байконур.

Напомним, что большинство ракетных пусков производится ракетами самарского "Прогресса".

Телескопы "Роскосмоса" не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ