Китайская ракета-носитель CZ-11 вывела в космос девять спутников с морской платформы

Для серии "Чанчжэн" запуск стал 346-ым по счету.

Китайская ракета-носитель CZ-11 вывела в космос девять спутников дистанционного зондирования Земли с морской платформы. Об этом сообщили журналисты из агентства "Синьхуа". В СМИ уточнили, что запуск производился из акватории Желтого моря.

Напомним, что космические аппараты создадут группировку "Цзилинь-1" из серии "Гаофэнь-03-1". В нее войдут три оптических спутника, обладающих функцией видеосъемки. В список вошли устройства Центрального телевидения КНР, а также интернет-сервиса Bilibili. Еще шесть спутников необходимы для гиперспектральной съемки поверхности планеты. Они будут отправлять исследователям фотографии и видео Земли в высоком разрешении. С их помощью эксперты определят национальные земельные ресурсы, снимки помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий и при городском планировании.

Напомним, что данный запуск является 346-ым для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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Видео: YouTube / 中国新闻网