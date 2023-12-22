Ребекка Коффлер назвала слабое место США.

Москва выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии. оответствующее мнение в эфире местного телеканала FOX News высказала бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер. Иностранка пояснила прессе, что китайские и российские военные теоретики около четверти века наблюдали за тактикой американских военнослужащих в зонах конфликтов в непризнанном регионе Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. В связи с этим противники Вашингтона прекрасно поняли, как США сильно зависят от космических аппаратов во многих аспектах своей работы. В частности, речь идет о гражданской жизни: навигации, широкополосном доступе к Интернету и телекоммуникациям, прогнозировании погодных условий, мониторинге энергетических систем.

Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него. Ребекка Коффлер, эксперт

Ребекка Коффлер пояснила СМИ, что "звездные войны" перестали считаться гипотетической формой конфликта между США и противниками, учитывая почти полную зависимость США от своих космических возможностей.

Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине.

Фото и видео: YouTube / FOX News