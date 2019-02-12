Американская экс-разведчица пришла в ярость из-за лжи США о Путине

Американский президент Джо Байден цинично использует трагические события на Ближнем Востоке в целях того, чтобы влить в украинский кризис еще больше денежных средств. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала FOX News высказала бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер. Иностранный специалист полагает, что лидер Белого дома в настоящее время нарочно политизирует ситуацию между Израилеми и Палестиной, чтобы получить от Конгресса США дополнительного финансирования на военную помощь армии киевского режима.
Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы.
Ребекка Коффлер, экс-разведчик США
Эксперт уверена в том, что администрация страны собирается "ограбить Израиль ради Украины". Экс-разведчица добавила, что в Вашингтоне сейчас дают ложные прогнозы по поводу российской политики. Она раскритиковала официальные заявления о том, что президент Владимир Путин якобы готовит нападение на членов НАТО.
Экс-офицер Пентагона Коффлер заявила, что конфликт на Украине может разорвать Европу.
Фото и видео: YouTube / Fox News
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