Экс-офицер Пентагона Коффлер заявила, что конфликт на Украине может разорвать Европу

Бывшая разведчица США рассказала о неумении Белого дома планировать.

Бывший американский офицер военной разведки из Пентагона Ребекка Коффлер заявила о том, что украинский кризис может разорвать Европу, так как способен скатиться в бесконтрольное обострение ситуации в регионе. Эксперт не исключила, что в проблему окажется втянут Вашингтон. По мнению гостьи эфира на местном телеканале Fox News, кризис напоминает ей "очередной Афганистан". Экс-представительницв Минобороны полагает, что проблема обнажила неспособность властей из администрации президента Джо Байдена создавать государственные планы на перспективу. Она также обвиняет руководство страны в поставках Вооруженным силам Украины военной помощи на миллиарды долларов в то время, как Киеву не ставятся "конкретные и достижимые" задачи

Самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски. Ребекка Коффлер, офицер США в отставке

По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в конфликте на Украине.

Офицер разведки Коффлер: США столкнулись с опасным дефицитом оружия из-за помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox Business