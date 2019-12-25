Аппарат будет летать по орбите Земли, а после - приземлится на планету.

Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль. Об этом сообщили представители местной корпорации космической науки и техники. Аппарат запущен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" на космодроме Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса сообщение космического агентства Китая

Первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей.