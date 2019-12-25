Первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей

Миссию официально признали неудачной.

Первый запуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей. Об этом сообщили журналисты Центрального телевидения КНР. По данным экспертов, во время запуска возникли технические неполадки. Они привели к аварии. На данный момент миссия признана неудачной. Точная причина аварии устанавливается.

Напомним, что пуск "Куайчжоу-11" должен был состояться в 12:17 по местному времени (в 7:17 по московскому времени). Ракету должны были запустить в космос с местного космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

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