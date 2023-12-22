Ракета "Союз" с 18 попутными спутниками стартовала с Восточного

В космос отправились "Метеора-М", Pars-1 и другие устройства.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 18 попутными космическими аппаратами отечественного и иностранного производства стартовала с территории площадки 1С на космодроме "Востоный". В пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос" уточнили, что запуск состоялся в 08:43 утра по московскому времени. Известно, что основной полезной нагрузкой для объекта является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4.

Выведение "Метеора-М" разгонным блоком на целевую орбиту займет около 50 минут. Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" успешно отделилась от третьей ступени. пресс-служба "Роскосмоса"

В частной компании "Спутникс" объяснили журналистам, что вместе с "Метеором-М" на орбиту отправятся 17 спутников. Еще 28 февраля министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур объявил общественности о том, что на ракете-носителе будет запущен аппарат Pars-1 иранского изготовления.

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС.

Фото и видео: Роскосмос