Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

Миссия прошла успешно.

На ракете-носителе "Союз-2.1а" российский грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к отечественному модулю "Звезда" на Международной космической станции. Об это свидетельствует прямая трансляция процесса, проводимой государственной корпорацией "Роскосмос". Специалисты пояснили, что экипаж МКс получил свыше 2,5 тонны грузов. В их числе находятся расходные материалы для проведения нового научного эксперимента "Фуллерен". Речь идет о выращивании в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, который считается классом полупроводников. Эксперты добавили, что дополнительно на борту "Прогресса МС-26" располагается аппаратура для эксперимента "Орбита-МГ". Он необходим ученым в целях формирования системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе орбитальной околоземной станции.

С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26".

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос