С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26"

Стыковка с МКС запланирована на субботу.

Российская ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Прогресс МС-26", который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, стартовала с территории космодрома Байконур. Согласно прямой трансляции от государственной корпорации "Роскосмос", спустя девять минут после начала миссии объект был выведен на околоземную орбиту. Далее "Прогресс" отделился от её третьей ступени носителя.

Специалисты уточнили, что новый грузовик полетит по традиционной двухсуточной схеме. Эксперты планируют, что стыковка произойдет 17 февраля в 09:12 утра по московскому времени. В общей сложности грузовик "проработает" в космическом пространстве 180 суток. "Прогресс МС-26" пристыкуется к отечественному служебному модулю "Звезда" от российского сегмента МКС. В числе полезной нагрузки заявлено около 1,5 тонны аппаратуры и оборудования, укладки для научных экспериментов, одежда, продукты питания и питьевая вода, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо, 40 килограммов азота.

"Прогресс МС-24" покинул МКС, чтобы освободить место для нового грузового корабля.

Фото и видео: Роскосмос