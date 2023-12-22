"Прогресс МС-24" покинул МКС, чтобы освободить место для нового грузового корабля

Эксперты оценили процесс замены одного космического грузовика на другой.

Отечественный грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от российского модуля "Звезда" от сегмента Международной космической станции для того, чтобы освободить место для следующего грузового корабля. Соответствующая трансляция состоялась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты объяснили, что включение двигателей на торможение ожидается в 08:16 утра по московскому времени. После этого объект сойдет с околоземной орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-24" в результате сгорит в атмосфере, а оставшиеся несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе, расположенном в акватории южной части Тихого океана.

Напомним, что грузовой корабль России находился в составе МКС с 25 августа 2023 года. Тогда объект доставил экипажу на станцию порядка 2,5 тонны грузов. За полгода двигатели "Прогресса" совершили восемь коррекций для МКС, в том числе произвели одну внеплановую, необходимую в целях уклонения от космического мусора. В будущем на освободившее место от "Прогресса МС-24" пристыкуется корабль "Прогресс МС-26". Запуск нового корабля с территории космодрома Байконур запланирован на 15 февраля, а стыковка с МКС - на 17 февраля.

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Фото и видео: "Роскосмос"