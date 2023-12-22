"Роскосмос" показал ночной Петербург из космоса

На территории Петропавловской крепости была организована первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория в СССР.

13 января в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" показали, как выглядит ночной Петербург из космоса.

Кроме того, отмечается, что именно в городе на Неве – на территории Петропавловской крепости – была организована первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория в СССР. В Иоанновском равелине трудились Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак. В Ленинградской Группе изучения реактивного движения (ГИРД) работал и популяризатор науки, автор "Занимательной физики" Яков Перельман.

Этот город пропитан ощущением космоса: именно с Ждановской набережной, дом 11, к Марсу улетел инженер-изобретатель Мстислав Лось, герой романа Алексея Толстого "Аэлита". Пресс-служба "Роскосмоса"

Помимо этого, в Петербурге есть первая в стане обсерватория, самый большой в Европе планетарий и завод "Арсенал", где производят космические аппараты.

Ранее мы рассказывали о том, что "Роскосмос" передаст музею космонавтики летавший в космос аппарат.

Фото: пресс-служба "Роскосмоса" (Олег Кононенко)