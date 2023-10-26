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Вчера, 8:03
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Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом

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Запуск спутника состоялся в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов.

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Запуск спутника состоялся в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов. После запуска космонавты проследят за раскрытием паруса. Отмечается, что благодаря его длине можно регулировать тягу и менять орбиту спутника.

Ранее мы сообщали, что космонавт Роскосмоса рассказал о добрых отношениях с астронавтами NASA на МКС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: мкс, парус-мгту, спутник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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