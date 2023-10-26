Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Запуск спутника состоялся в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов. После запуска космонавты проследят за раскрытием паруса. Отмечается, что благодаря его длине можно регулировать тягу и менять орбиту спутника.
Ранее мы сообщали, что космонавт Роскосмоса рассказал о добрых отношениях с астронавтами NASA на МКС.
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