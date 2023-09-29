Космонавт Роскосмоса рассказал о добрых отношениях с астронавтами NASA на МКС

Специалисты оценили контакты с коллегами на орбитальной станции.

Российские космонавты сохраняли хорошие отношения с американскими астронавтами из NASA, а также другими зарубежными коллегами на протяжении всего пребывания на Международной космической станции. Соответствующее заявление сделал представитель государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев. Эксперт выступил на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Его коллега, Дмитрий Петелин сообщил о дружеских контактах, которые сохраняются между членами экипажа МКС.

За время экспедиции мы встретили 28 космонавтов из других стран. Со всеми сложились очень хорошие отношения. Не было каких-то конфликтов или обвинений. Мы все понимали, что происходит в мире, но, чтобы кого-то обвинять. Это сохранило между нами хорошие отношения. Сергей Прокопьев, космонавт

Космонавт рассказал о физической нагрузке после возвращения на Землю.

Фото и видео: YouTube / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина