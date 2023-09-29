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Космонавт Роскосмоса рассказал о добрых отношениях с астронавтами NASA на МКС

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Специалисты оценили контакты с коллегами на орбитальной станции.

Российские космонавты сохраняли хорошие отношения с американскими астронавтами из NASA, а также другими зарубежными коллегами на протяжении всего пребывания на Международной космической станции. Соответствующее заявление сделал представитель государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев. Эксперт выступил на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Его коллега, Дмитрий Петелин сообщил о дружеских контактах, которые сохраняются между членами экипажа МКС.

За время экспедиции мы встретили 28 космонавтов из других стран. Со всеми сложились очень хорошие отношения. Не было каких-то конфликтов или обвинений. Мы все понимали, что происходит в мире, но, чтобы кого-то обвинять. Это сохранило между нами хорошие отношения.

Сергей Прокопьев, космонавт

Космонавт рассказал о физической нагрузке после возвращения на Землю.

Фото и видео: YouTube /  Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина

Теги: дмитрий петелин, сергей прокопьев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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