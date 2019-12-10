Китайские ученые создали гибрид свиньи и обезьяны

В пятидневные эмбрионы поместили гены макаки-крабоеда.

Китайские ученые продолжают работать над созданием химер – гибридов, которые никогда бы не появились в природе. В Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук им удалось вырастить двух поросят с генами макаки-крабоеда. Об этом пишет Daily Mail.

Гены макаки поместили в пятидневные эмбрионы, которые впоследствии пересадили в матки свиней экстракорпоральным оплодотворением. Клетки обезьян прижились у 10 зародышей, но только двое из них выжили и родились в срок. Однако спустя неделю эти поросята умерли. Точная причина смерти гибридов неизвестна. Ученые предполагают, что она может быть связана с ошибками при ЭКО.

У поросят, которые дожили до рождения, обезьяньи клетки нашли практически во всех тканях. Их число составило от 0,0001 до 0,001 от всех клеток в отдельно рассматриваемой ткани.

Не смотря на смерть поросят, ученые не опускают руки и планирую продолжить свои исследования.

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