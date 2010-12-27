Палеонтологи показали, как выглядели древние обитатели Петербурга

Эксперты сделали снимки камней на станции метро "Лесная".

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что палеонтологи провели исследования камней в Петербурге. Ученые искали в них признаки древней жизни.

Эксперты сделали снимки камней на станции метро "Лесная". При многократном увеличении учёные обнаружили самых древних обитателей местности.

Как оказалось, задолго до того, как появился Петербург, эту местность населяли цистодеи и эндоцерасы, а также брахиоподы. Их возраст составляет 485 млн лет.

По словам палеонтологов, потомки этих существ обитают в прибрежных водах Петербурга и по сей день.

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Фото:Питерская Булка/Telegram



