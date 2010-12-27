Трогательный запрет. Почему контактные зоопарки уходят в "образование"

Зоозащитники не спешат радоваться, а представители профильного бизнеса – менять что-то в своей работе. Есть ли реальный повод говорить о том, что что-то изменится? Piter.TV попробовал разобраться в ситуации.

С 1 января 2020 году в силу вступают поправки к закону "Об ответственном отношении к животным". Нововведения обещают закрыть зоопарки в торговых центрах, а также ужесточить правила содержания животных: все заведения должны будут пройти обязательное лицензирование до 2022 года.

До этого российские власти приняли федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно нему, животное признается существом, которое может испытывать эмоции и физические страдания, а на человека ложится ответственность за судьбу братьев наших меньших. Жестокое обращение с животными и его пропаганда запрещены.

Особенное оживление вызвали пункты в статьях закона, которые говорят о недопустимости использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях, главная цель которых – физический контакт со зверем. Он допускается в том случае, если у животного есть возможность спрятаться в укрытии. Казалось бы, многие контактные зоопарки, которые на протяжении всего дня разрешают "потискать" своих питомцев, должны были оказаться вне закона, однако предприниматели смогли найти лазейку.

"У нас контактные зоопарки массового переходят в "выставки" с культурно-просветительской целью, образовательной. Получается, что это не какая-то зрелищная история, и физический контакт уже не основной. Заведения просто перевешивают табличку, но по факту продолжают "затискивать" животное", – отметила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Она отметила, что если обычные зоопарки преследуют экологическую цель – сохранение видов, то в контактных зоопарках животное низводится до "живой игрушки". Большой вопрос вызывает контроль за соблюдением законодательства в сфере содержания животных, который, как считает зоозащитник, требует серьезных доработок. На данный момент правки, которые коснутся контактных зоопарков, только будут приняты.

За создание достойных условий для животных выступают и представители самих зоопарков. Однако не все из них вышли на контакт с нашей редакцией. Пока нам не ответили в лофт-проекте "Этажи", где регулярно проводятся "фестивали" с участием собак корги, енотов и северных оленей. Некоторые из них запланированы в декабре. Также без ответа остался звонок в "Трогательный зоопарк", чьи филиалы расположены в двух петербургских ТРК. Piter.TV открыт для получения комментариев и после нашей публикации.

Всего в Петербурге – более десятка контактных зоопарков в разных частях города, где владельцами устанавливаются различные правила. В некоторых из них, несмотря на возможность контакта с домашним животным, правила поведения строго регламентированы.

"У нас есть "контактная" площадка – это аграрные животные, но мы никого в руки не даем. Если скапливается большая группа детей, зоолог может взять животное и дать погладить из своих рук, но не более того. Также можно покормить животное, но только той едой, которая продается у нас. Есть мы никого не заставляем, звери сами подходят, если захотят", – рассказала методист Экозпарка Евгения Дроздова.

По словам управляющей зоопространства "Лесное посольство" Милы Спотарь, их звери периодически выходят на прогулку по Юнтоловскому парку, причем для ввоза и вывоза животных организован отдельный вход, который никак не пересекается с залом торгового центра. В "Республике кошек" Piter.TV сразу указали, что контактным зоопарком они не являются.

"Мы – приют открытого типа, то есть наша главная цель – это пристроить животных, причем мы имеем дело только с домашними животными. Попадают они к нам из приютов, то есть это, как правило, котики со сложной судьбой, которые были подобраны на улице, остались без хозяев, нередко больные. Все котики проходят обязательную вакцинацию, обязательную стерилизацию и после этого пристраиваются в новые семьи. Пока они ждут хозяев, они живут у нас в довольно комфортных условиях, на большой площади. В двух котокафе и одном музее кошек сейчас находится около 80 котиков, состав постоянно меняется, потому что мы хотим каждому котику найти дом. Котики находятся в контакте с людьми, но у них, конечно, есть место, чтобы уединиться. Прежде всего это верхние полки, которые специально устроены так, что люди до туда не дотянутся. Во-вторых, у нас есть котохранители, которые следят за комфортом животных и не разрешают брать их на руки, фотографировать со вспышкой, шуметь, обижать. Но котики все-таки домашние животные, они тянутся к людям. Несмотря на то, что у них есть возможность спрятаться, если они захотят, обычно они ею не пользоваться. Обычно они сами приходят, садятся на ручки", – рассказала Piter.TV PR-менеджер "Республики кошек" Ольга Титович.

Один из насущных вопросов – продолжат ли свое существование зоопарки в торговых комплексах. Согласно новым, пока лишь возможным поправкам, для заведений с животными будет необходимо отдельное помещение. Дикие животные, которые содержались в заведении с нарушениями, должны быть отпущены в естественную среду обитания, но многие животные уже родились в неволе и совершенно не адаптированы к существованию на свободе. Представители зоопарков в разговоре с Piter.TV предположили, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Как именно будет осуществляться лицензирование, в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области пока сказать не готовы. Именно это ведомство должно взять на себя часть функций по контролю за соблюдением законодательства.

Говорить о массовых закрытиях зоопарков пока не приходится точно, уверена директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Скорее всего, считает она, ужесточение правил коснется недобросовестных предпринимателей, которые и сейчас осуществляют свою деятельность с нарушениями, как ветеринарно-санитарными, так и по поведению с животными. По мнению председателя Альянса защитников животных в Петербурге Марии Ивановой, законодательство сильно не повлияет на изменение ситуации, прежде всего изменения возможны со стороны общества.

"Меняется она только за счет того, что люди стали более информированы, о том, что это плохо, что с этим можно бороться", – подвела итог активистка.

Надзор за деятельностью контактных зоопарков ведут государственные органы. В поле их внимания попадают и предприимчивые горожане, которые предлагают фотографии с животными туристам за деньги, например, с совами. Непосредственно нарушения контактных зоопарков фиксируют в том числе и в прокуратуре Петербурга. Так, ведомство занималось случаем сипухи обыкновенной в "Трогательном музее сов", кормом животных в "Питерлэнде" и охраной одного из зоопарков в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV, "Республика кошек"