Природоохранники спасли редкую сову из зоопарка

Птицу обнаружили в "Трогательном музее сов".

Природоохранная прокуратура Петербурга совместно со специалистами комитета по природопользованию и управлением ветеринарии пришли с проверкой в контактный зоопарк "Трогательный музей сов". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Инспекторы обнаружили в зоопарке сипуху обыкновенную – сову, внесенную в перечень видов животных, попадающих под действие конвенции о международной торговле дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения.

Владельцы зоопарка не смогли показать документы, подтверждающие законное владение птицей. Сову изъяли и передали для дальнейшего содержания в птичий госпиталь "Зеленый попугай".

Виновников привлекут к административной ответственности.

Для птиц в Петербурге есть госпиталь, а для собак – фитнес-студия. Посмотрите, как пёсики занимаются гидрофитнесом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга